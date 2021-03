City, De Bruyne dopo il 2-0 al Gladbach: "Abbiamo rallentato nella ripresa, ma è comprensibile"

A margine del due a zero sul Borussia Monchengladbach, che ha consentito al Manchester City di accedere ai quarti di Champions League, Kevin De Bruyne ha parlato così ai microfoni di BT Sport: "Il nostro avvio ha certamente aiutato. Siamo stati pazienti all'inizio, e i due gol che abbiamo segnato ci hanno dato maggiore tranquillità. Abbiamo controllato la partita, creando alcune chance nella ripresa. Dopo l'intervallo abbiamo un po' rallentato, ma è comprensibile".

Il belga ha poi spiegato il modo in cui Guardiola ha impostato la partita: "Cerchiamo di scambiare le nostre posizioni quando arriviamo in area. Aguero e Gabriel Jesus fanno lo stesso lavoro quando giocano, ma quando non ci sono adottiamo le loro stesse posizioni e funziona. È sempre importante avere solidità difensiva. Il nostro record in difesa è positivo per Ederson e per tutto il reparto".