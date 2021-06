Colombia, Rueda: "Ogni giocatore mette la sua qualità al servizio della squadra"

Dopo il successo sull'Ecuador in Copa America, il commissario tecnico della Colombia Reinaldo Rueda ha commentato in conferenza stampa: "Sapevamo del valore dell'avversario, della sua potenza ed esplosività nei duelli. E' stato importante sfruttare questi 20 giorni per conoscersi meglio. Oggi la squadra si è battuta, i giocatori sono stati molto concentrati. L'avversario non ci ha permesso giocare la partita che avremmo voluto. Il talento è stato decisivo per sbilanciarli. Cosa apprezzo della vittoria? La dedizione, l'impegno dei giocatori, la grande collettiva. Ognuno mette il suo talento, la sua esperienza e la sua qualità al servizio gruppo".