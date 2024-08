Ufficiale Colpo del Southampton: dallo Sporting CP alla Premier, ecco Mateus Fernandes

Rinforzo importante in casa Southampton, dallo Sporting CP è arrivato Mateus Fernandes, centrocampista classe 2004 che è stato pagato circa 15 milioni di euro. Ad annunciare il trasferimento è proprio il club inglese, che sul suo sito ufficiale ha pubblicato una nota. Di seguito il contenuto integrale:

"Il Southampton Football Club è lieto di annunciare l'ingaggio del giovane centrocampista Mateus Fernandes dallo Sporting CP. Il ventenne, che ha firmato un contratto di 5 anni, è entrato a far parte del settore giovanile dello Sporting, una delle accademie di maggior successo al mondo, proveniente dalla sua squadra locale, l'Olhanense, nel 2016. Negli otto anni successivi ha fatto carriera, giocando regolarmente per la squadra B dello Sporting nella terza divisione portoghese dall'età di 17 anni, e ottenendo riconoscimenti internazionali, rappresentando il Portogallo in ogni fascia d'età, dall'Under-18 all'Under-21. Fernandes ha trascorso la scorsa stagione in prestito all'Estoril, collezionando 28 presenze nella Primeira Liga e aiutando il club a raggiungere la prima finale di coppa in 80 anni".

Mateus Fernandes si è detto molto entusiasta: "Sono molto felice di essere qui, è un sogno che si avvera venire in Inghilterra e giocare in Premier League. È il miglior campionato del mondo, secondo me. Ha i migliori allenatori, i migliori giocatori, le migliori squadre. È positivo per me, per la mia crescita e sono felice. So alcune cose sul Southampton. Conosco la città. So che José Fonte ha giocato qui, Cédric, quindi voglio parlare con loro. Ho parlato con l'allenatore e mi piace molto: la sua energia, il suo feeling, è molto bravo. Ha parlato con me e sono molto contento. Voglio aiutare la squadra, ma sono nuovo in Inghilterra, quindi ho bisogno anche del loro aiuto! Voglio aiutare la squadra e godermi la Premier League con i ragazzi questa stagione. Penso di poter aiutare quando abbiamo la palla e quando non ce l'abbiamo".