Ufficiale Colpo in entrata per lo Stoke City: arriva il talento Donley in prestito dal Tottenham

Lo Stoke City ha ufficializzato l’arrivo di Jamie Donley, trequartista nordirlandese di proprietà del Tottenham, in prestito per tutta la stagione 2025/26. Il talento classe 2005, alto 1,83 m, arriva dopo un’annata da protagonista con la maglia del Leyton Orient in League One.

Nello scorso campionato Donley ha impressionato: 10 assist (record di lega) e 8 gol, trascinando la sua squadra fino alla finale dei play-off. Il suo nome è salito alla ribalta anche in FA Cup, con un incredibile gol da 45 metri contro il Manchester City. Non a caso, è stato eletto Giocatore della Stagione dell’Orient. Il 20enne ha debuttato in Premier League con gli Spurs proprio contro i Citizens due anni fa e, in questa pre-season, ha collezionato due presenze con il club londinese. Dopo aver partecipato al tour estivo in Corea del Sud con la squadra di Thomas Frank, ha chiuso il suo trasferimento allo Stoke.

Il direttore sportivo Jonathan Walters ha commentato: "Jamie era uno dei profili più richiesti in Championship. Il fatto che sia rimasto in orbita prima squadra al Tottenham dimostra quanto sia stimato. La sua tecnica e la precisione nei passaggi e nei tiri faranno la differenza qui". Donley ha scelto lo Stoke anche grazie a una telefonata dell’allenatore Mark Robins e ai consigli dell’amico Ashley Phillips: "Mi ha detto che è un grande club, con persone serie e ambiziose. Voglio dare tutto per questa maglia".