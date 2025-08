Ufficiale Florentin Pogba raggiunge il fratello in Francia: giocherà per lo Stade Poitevin

Dopo la firma di Paul Pogba con il Monaco, un altro Pogba torna a giocare in Francia, anche se in questo caso parliamo della quarta divisione del calcio transalpino.

Tre anni dopo aver lasciato il Sochaux infatt, Florentin Pogba, fratello maggiore dell'ex centrocampista di Juventus e Manchester United, è tornato in Patria firmando per lo Stade Poitevin. Si tratta di un club che milita nello Championnat National 2. Nell'estate 2024 Florentin si era trasferito nel Royal Excelsior Virton, club belga acquistato da N'Golo Kanté nel 2023.

Libero da qualsiasi contratto dopo una stagione nella terza divisione belga, il nazionale guineano (31 presenze) scoprirà quindi per la prima volta in carriera il campionato National 2. Florentin Pogba aveva giocato in Ligue 1, con il Saint-Étienne, tra il 2012 e il 2018, poi ha militato per il Sochaux (Ligue 2) e Atlanta United in MLS. Porterà dunque la sua esperienza ai massimi livelli - 25 partite europee fra Europa League e qualificazioni in Europa League, 66 in Ligue 1 - per guidare la giovane guardia del Poitevin.