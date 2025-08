Ufficiale Il Chelsea sfoltisce, più di 30 milioni dall'Everton per Dewsbury-Hall: "E' il passo giusto"

Continua l'opera di sfoltimento della rosa da parte del Chelsea di Enzo Maresca. E' ufficiale la cessione di Kiernan Dewsbury-Hall all'Everton per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 33,4 milioni di euro (bonus compresi).

Questo l'annuncio del club: "L'Everton ha completato il trasferimento di Kiernan Dewsbury-Hall dal Chelsea per una cifra non resa nota.

Il centrocampista 26enne ha firmato un contratto quinquennale fino alla fine di giugno 2030 e diventa il quinto acquisto del Club nella sessione estiva di calciomercato, dopo l'acquisizione definitiva di Charly Alcaraz e l'arrivo di Thierno Barry, Mark Travers e Adam Aznou.

Dewsbury-Hall è cresciuto nel Leicester City e, dopo alcuni prestiti al Blackpool e al Luton Town, si è affermato come uno dei beniamini dei tifosi prima di trasferirsi al Chelsea nel luglio 2024.

L'energico e versatile centrocampista ha collezionato 36 presenze con il Chelsea in tutte le competizioni durante la stagione 2024/25 ed è stato l'unico giocatore ad aver preso parte a tutte le 15 partite della trionfale UEFA Europa Conference League, contribuendo con quattro gol e tre assist. Ha fatto parte anche della squadra di Enzo Maresca che quest'estate ha sollevato il trofeo della Coppa del Mondo FIFA negli Stati Uniti. Dewsbury-Hall, nato a Nottingham e cresciuto nel Leicestershire, ha rappresentato il Leicester in Premier League, nonché nella UEFA Europa League e nella UEFA Europa Conference League.

Nella stagione 2023/24, ha contribuito a riportare il Leicester in Premier League vincendo il titolo di Championship e aggiudicandosi i premi di Giocatore della Stagione e Giocatore della Stagione del club, venendo anche nominato nella Squadra della Stagione del Campionato EFL, avendo segnato 12 gol e fornito 14 assist in 44 presenze in campionato.

Le parole del giocatore: "Sono emozionato"

Parlando a EvertonTV dopo aver firmato per i Toffees, Dewsbury-Hall ha detto: "Sono così, così emozionato di iniziare. Anche solo stare seduto qui allo stadio è incredibile. Sono sinceramente molto emozionato, la mia famiglia è emozionata. C'è un vero fermento intorno a questa cosa. Mi sembra la cosa giusta per me. Quindi, solo questo mi dà la motivazione e la determinazione in più per dimostrare a tutti, per dimostrare qualcosa e divertirmi davvero qui.

L'Everton è uno dei club più importanti del paese e credo che nei prossimi due anni il futuro sarà luminoso. Alla fine è stata una decisione facile venire qui e giocare per questo club. Guardate lo stadio: è incredibile. Ovviamente, ho giocato in tutti gli stadi della Premier League, e questo è uno dei più impressionanti, se non il più impressionante, quindi questo di per sé è un fattore molto, molto emozionante per volerne fare parte. Poi la tifoseria è una delle più appassionate del Paese, quindi so che se iniziamo a giocare bene e comincio a mostrare ai tifosi chi sono, sarà un grande, grande vantaggio per me e la squadra, che potranno dare il massimo. Ecco cosa voglio".