Ufficiale Colpo in prospettiva del Manchester City, dagli Stati Uniti arriva il 2005 Alcalá

Ufficiale, il Manchester City ha preso un giovane talento dal campionato americano... riserve. Sì, perché come confermato via comunicazione pubblica dall'account della seconda squadra del Los Angeles Galaxy (che banalmente ha la denominazione "Los Angeles Galaxy II") la compagine inglese si è assicurata Alejandro Alcalá Solorio (18 anni), meglio noto semplicemente come Alex Alcalá.

Il giovane (è un classe 2005) inizierà con le squadre giovanili del Man City, in attesa di potersi costruire l'occasione per un salto tra i grandi. In questa stagione Alcala ha disputato 22 partite per la squadra di sviluppo dei Galaxy ed ha inoltre scelto, almeno per il momento, di rappresentare la nazionale del Messico, con cui è arrivato fin qui alla selezione Under 18.