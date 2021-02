Conceiçao festeggia le 200 partite alla guida del Porto: "Tante notti fantastiche, come con la Juve"

Sergio Conceiçao ha festeggiato nel migliore dei modi la sua duecentesima panchina con il Porto. Il tecnico, alla fine del match vinto per 2-1 contro il Maritimo, è stato festeggiato dai suoi ragazzi, che gli hanno regalato una maglia con il numero 200: "Ringrazio i giocatori, che hanno fatto un gesto fantastico alla fine, regalandomi una maglia per le 200 partite. È stato un cammino pieno di passione e di ambizione, e molti di loro erano con me dall'inizio di questo percorso. Ma dico grazie a tutti coloro che lo hanno condiviso. Ci sono state serate fantastiche, come quelle contro il Lipsia o la Juventus, e tutte sono servite per crescere. In questo club non si festeggiano le vittorie ma i titoli. E noi vogliamo semore di più".