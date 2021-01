Copa del Rey, gioia Alcorcon all'89'. Eliminato il Saragozza, Valladolid ok ai supplementari

Si sono concluse le ultime due sfide valide per i trentaduesimi della Copa del Rey. L'Alcorcon elimina il Saragozza grazie a una rete in extremis segnata da Leon, che ribalta l'iniziale svantaggio firmato da Oliveira dopo il pareggio di Gomez.

Sono stati invece necessari i tempi supplementari per designare la vincente del match tra Marbella e Valladolid. Gli ospiti sembravano avere la qualificazione in pugno, ma al 91' hanno subito il 2-2 beffa: gol di Zalazar e Plano, di Granero e Gudino Lopez per i padroni di casa. La seconda rete di Piano (al minuto 110), però, porta la squadra di Sergio ai sedicesimi.