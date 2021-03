Copa del Rey, remuntada del Barça ai supplementari: 3-0 al Siviglia e pass per la finale

Remuntada e pass per la finale staccato per il Barcellona che dopo aver perso 2-0 all'andata al Sanchez Pizjuan ha vinto ai supplementari per 3-0 contro il Siviglia eliminandolo dalla Copa del Rey. Di Dembele al 12' il gol che ha sbloccato la gara e dopo l'errore dal dischetto di Ocampos per gli ospiti è stato Pique, al 94' a regalare i supplementari ai catalani, con Braithwaite che al quinto minuto ha segnato la rete decisiva per la qualificazione. Adesso i blaugrana attendono una tra Levante e Athletic Bilbao che giocheranno domani dopo l'1-1 dell'andata nel Paesi Baschi.