Crystal Palace, Cahill: "Grande partita, difficile batterci quando giochiamo così"

Le parole di Cahill dopo Crystal Palace-Manchester United 0-0.

Il difensore del Crystal Palace Gary Cahill ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio per 0-0 contro il Manchester United: "Una bella soddisfazione, oggi abbiamo fatto una grande partita. Credo che abbiamo giocato bene, con organizzazione difensiva e cerando un paio di occasioni. Abbiamo cercato di non concedere troppa profondità allo United, soprattutto nel primo tempo quando Rashford si è messo tra le linee. Era importante mantenere questo atteggiamento e abbiamo lavorato molto duramente. Sapevamo di dover tenere le linee strette: lo abbiamo fatto bene stasera, il che è un buon segno. Quando siamo organizzati e in buona forma, è difficile fare punti contro di noi. Lo abbiamo dimostrato stasera, contro una squadra che ha le qualità per sbloccare la gara in ogni momento".