Da sicuro partente a big da blindare: il Manchester United prepara il rinnovo per Luke Shaw

vedi letture

Dall'imminente cessione al possibile rinnovo. Il Manchester United, come scrive questa mattina il Daily Mail, vuole blindare il laterale Luke Shaw con un nuovo accordo. Il 25enne inglese, d'altronde, sta vivendo una "seconda" carriera tra Nazionale e Red Devils: si è messo finalmente alle spalle gli infortuni e le critiche, ritrovando fiducia e continuità di rendimento sull'out mancino. Proprio per questi motivi, spiega il tabloid, mister Solskjaer e la dirigenza della United starebbero preparando un nuovo importante contratto per convincere il classe '95 a restare a Old Trafford ancora a lungo.