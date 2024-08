Ufficiale Due cessioni per l'Hoffenheim: Damar in prestito all'Elversberg, Justvan al Norimberga

Nuova esperienza per Muhammed Mehmet Damar. Il 20enne trequartista tedesco (ma di chiare origini turche) lascia l'Hoffenheim, club con il quale è sotto contratto fino al 30 giugno 2026, e si trasferisce in prestito all'Elvesberg, squadra di seconda serie, fino al termine della stagione.

Classe 2004, Damar è cresciuto nel settore giovanile dell'Hertha e dell'Eintracht; nel 2022 ha lasciato la società di Francoforte ed è passato all'Hoffenheim, che gli ha fatto fare esperienza ad Hannover nella scorsa annata. Per lui già 6 presenze in Bunesliga e 4 in Zweite.

Allo stesso tempo, l'Hoffenheim ha annunciato anche di aver ceduto a titolo definitivo Julian Justvan al Norimberga. Il 26enne trequartista ha firmato fino al 30 giugno 2027.