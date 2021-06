De Biasi spiega la scelta Azerbaigian: "Bello creare opportunità di sviluppo in contesti difficili"

Prima l'Albania, adesso l'Azerbaigian. Gianni De Biasi non è nuovo ad esperienze fuori dagli schemi e ha accettato lo scorso luglio la proposta giunta da Baku. Altra avventura da commissario tecnico, dunque. Perché ha detto di sì? Lo spiega lui stesso in un'intervista a Tuttosport: "La mia innata curiosità mi ha fatto accettare una proposta intrigante, mi piace l’idea di creare nuove opportunità di sviluppo del calcio in un contesto non facile. Per definizione cerco il bello in ogni frangente, anche qui arriverà, quando potremo finalmente essere circondati dall’affetto della gente. Fin qui non è stato possibile avere i tifosi allo stadio, per le misure di contenimento anti Covid".