Delusione e fair play: Mourinho nello spogliatoio della Dinamo per fare i complimenti

Amareggiato per l’eliminazione del suo Tottenham, José Mourinho ha rilasciato una lunghissima intervista nel post partita. Ma non ha dimenticato il fair play. Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, è infatti sceso nello spogliatoio della squadra croata per fare i complimenti all’avversario.