Ufficiale Demichelis riparte subito: l'ex tecnico del River allenerà i Rayados di Monterrey

vedi letture

Dopo l'addio al River Plate, che ha deciso di riaffidarsi alla leggenda Marcelo Gallardo, Martín Gastón Demichelis trova subito una nuova squadra. L'ex calciatore del Bayern Monaco è infatti il nuovo tecnico dei Rayados de Monterrey, una delle squadre più importanti del Messico.

L'argentino, 43 anni, ha lasciato il club di Buenos Aires il 29 luglio, dopo essere stato in carica per un anno e mezzo e aver conquistato tre trofei. In carriera è stato anche allenatore in seconda del Malaga e responsabile di alcune rappresentative giovanili del Bayern Monaco.