Ufficiale Dentro Ederson, fuori Livakovic. Il Fenerbahce cede il portiere croato al Girona

Il Girona ha ufficializzato l’arrivo del portiere croato Dominik Livakovic, proveniente dal Fenerbahçe, con la formula del prestito fino a fine stagione Nato a Zadar il 9 gennaio 1995, Livaković arriva a Montilivi dopo una carriera consolidata tra i migliori club europei. Cresciuto nell'NK Zagabria, dove ha esordito in prima squadra nella stagione 2012-13 e ha difeso la porta del club per quattro stagioni, si è trasferito poi alla Dinamo Zagabria. Con il club della capitale croata ha collezionato quasi 300 presenze ufficiali, conquistando undici titoli e diventando un punto fermo sia in campionato sia nelle competizioni europee.

Nel 2023 ha intrapreso una nuova esperienza al Fenerbahçe, totalizzando 74 partite tra Superliga turca, Europa League, Conference League e qualificazioni alla Champions League, mantenendo la porta inviolata in 26 occasioni. Portiere affidabile, dotato di ottimi riflessi e grande abilità nei calci di rigore, Livaković si è messo in mostra anche con la nazionale croata. Internazionale dal 2016, ha contribuito al secondo posto mondiale della Croazia nel 2018 e alle memorabili prestazioni a Qatar 2022, che hanno spinto la sua nazionale fino alle semifinali.

Con il suo arrivo, il Girona rinforza il proprio reparto difensivo con un portiere di grande esperienza internazionale e qualità comprovate.