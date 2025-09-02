Ufficiale Southampton, ecco Leo Scienza dall’Heidenheim: è costato 9 milioni di euro

Il Southampton ha annunciato l’ingaggio di Leo Scienza dall’Heidenheim proprio sul gong della finestra di mercato. L’attaccante esterno brasiliano, 26 anni, ha firmato un contratto quadriennale con i Saints, operazione soggetta all’approvazione della EFL.

Nato in Brasile, Scienza arriva dopo una stagione positiva in Bundesliga, chiusa con 17 contributi tra gol e assist in 40 presenze. La sua è una storia di crescita costante: approdato in Germania nel 2020 per giocare con lo Schalke II in quarta divisione, si è imposto con il Magdeburgo in 2. Bundesliga, fino all’esplosione definitiva con l’Ulm, dove nella stagione 2023/24 ha messo a referto 12 reti e 15 assist. Numeri che gli hanno aperto le porte della massima serie tedesca con l’Heidenheim e anche dell’Europa, con otto presenze in Conference League.

Giocatore duttile, capace di muoversi su entrambe le fasce, Scienza è considerato un esterno rapido, creativo e particolarmente abile sui calci piazzati. Entusiasta il commento del direttore sportivo Johannes Spors: "Leo è un calciatore che può adattarsi bene al calcio inglese. Ha sempre prodotto gol e assist in ogni campionato in cui ha giocato, e sarà un innesto emozionante per il nostro reparto offensivo".

Anche lo stesso Scienza ha espresso tutta la sua gioia: "Arrivare in Inghilterra e in un club grande come il Southampton, con tifosi straordinari, è un’enorme opportunità per me. Sono motivato, orgoglioso e non vedo l’ora di cominciare. Le ambizioni del club sono alte e voglio dare il mio contributo per raggiungerle".