Dinamo Kiev, stagione trionfale per Lucescu: dopo il campionato arriva la vittoria in coppa

La Dinamo Kiev ha vinto ieri sera la Coppa d'Ucraina, battendo in finale ai tempi supplementari lo Zorya. Decide un gol al 98' di Tsygankov. Tredicesimo successo nella competizione per la Dinamo che eguaglia per numero di successi lo Shakhtar Donetsk. Stagione trionfale per Mircea Lucescu: arrivato a inizio stagione e aspramente contestato dai tifosi per il suo lungo passato proprio con i rivali, il tecnico rumeno ha centrato subito la doppietta campionato-coppa.