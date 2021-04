Dinamo Zagabria, Krznar: "Di Mou il migliore complimento, vogliamo fare un altro miracolo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Villarreal, il tecnico della Dinamo Zagabria Damir Krznar ha dichiarato: "Il più grande complimento ci è stato fatto da José Mourinho che ha giocato con la sua migliore squadra in entrambe le partite contro di noi. Ora Unai Emery dice che nessuno ci guarda più come perdenti e tutti prendono molto seriamente. Questo ci rende un po' difficile la preparazione per la partita. Il Villarreal resta sempre favorito, ma vogliamo fare un altro miracolo".