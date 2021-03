Impresa Dinamo Zagabria, Tottenham eliminato. Krznar: "Gara sbloccata nel momento ideale"

Damir Krznar, tecnico della Dinamo Zagabria, ha commentato la storcia qualificazione ai quarti di finale dei croati in Europa League, ribaltando lo 0-2 subito all'andata contro il più quotato Tottenham. Al "Maksmir" finisce 3-0 dopo i tempi supplementari: "Nella fase di preparazione a questa partita avevamo parlato di quale potesse essere lo scenario ideale, e siamo riusciti a centrarlo. Si diceva che segnare nei primi minuti sarebbe stato rischioso, perché avrebbe scatenato i nostri avversari, che avrebbero cercato il gol. Abbiamo segnato il nostro gol nel momento ideale, giusto dopo il 60', il che è stato sufficiente a darci la speranza per un secondo gol. Non volevamo finire ai supplementari, ma quando è andata così non abbiamo perso la testa. I miei ragazzi sono stati fenomenali".