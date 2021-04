Dinamo Zagabria, Krznar: "Volevamo giocarci la qualificazione nel secondo tempo"

Damir Krznar, tecnico della Dinamo Zagabria, ha così commentato la sconfitta contro il Villarreal e il termine del sogno europeo per la squadra croata: "L'idea era quella di finire il primo tempo sullo 0-0 per provare il tutto per tutto nella ripresa ma non abbiamo contenuto l'avversario come volevamo. Stasera l'amarezza è tanta, ma da domani dobbiamo pensare a questa esperienza con grande orgoglio".