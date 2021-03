Disastro Aubameyang: torna dopo l'esclusione ma è un flop. E finisce nel mirino dei tifosi

Escluso per scelta tecnica nel North London Derby da Mikel Arteta, Pierre Emerick Aubameyang è tornato dal 1' contro l'Olympiacos in Europa League. La sua prestazione, però, è stata un assoluto disastro: occasioni facili fallite, una in ripartenza solo davanti a José Sa con un cucchiaio finito di molto a lato. Arteta lo ha tenuto in campo per tutti i 90', poi persi per 1-0 (ma l'Arsenal ha passato il turno in virtù del 3-1 dell'andata): sui social i tifosi dei Gunners si sono scatenati nelle critiche nei confronti della punta gabonese.