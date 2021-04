Domani PSG-Bayern, Flick: "Goretzka e Coman ci saranno. Lewandowski out al 100%"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno dei quarti di Champions League, che vedrà la sua squadra tentare una difficile rimonta contro il Paris Saint-Germain (2-3 all'andata in Germania): "Non è così facile per lo staff lavorare quando ci sono tanti giocatori infortunati o positivi al coronavirus. Lucas Hernandez e Leon Goretzka hanno preso parte all'allenamento, quindi domani faranno parte della squadra, così come Kingsley Coman e Jerome Boateng", ha detto il tecnico, prima di confermare che Robert Lewandowski sarà assente. "Sì, posso confermarlo al 100%"