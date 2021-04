Domani PSG-Bayern, Kimmich: "Domani approderemo in semifinale. Perché siamo i più forti"

Ribaltare il 3-2 dell’andata o uscire prematuramente dalla competizione di cui sono campioni in carica. E’ questo il bivio a cui si troverà davanti il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il PSG. Un’impresa molto complicata per i bavaresi, resa ancor più tosta dalla sicura assenza di Robert Lewandowski annunciata dal tecnico Hans-Dieter Flick in conferenza stampa.

Oltre all’allenatore per i tedeschi ha preso la parola attraverso i canali ufficiali del club anche Joshua Kimmich che sul match di domani ha spiegato: “Sono convinto che ce la faremo. Perché? Perché siamo la squadra più forte e lo si è visto anche nel match d’andata. Purtroppo solo il risultato finale non è stato adeguato. Ma sono assolutamente convinto che potremo ribaltare le sorti nella gara di domani. Molto dipenderà dalla mentalità che metteremo in campo ma anche dall’efficacia che avremo nel proporre il nostro gioco. La scorsa settimana abbiamo proposto la giusta mentalità, ma non siamo stati sufficientemente efficienti. Domani dovremo proporre entrambe queste qualità”.