ufficiale Wolfsburg, colpo in prospettiva. Preso Kaminski dal 1° luglio

Il Wolfsburg lavora in prospettiva futura. Il club ha annunciato l'acquisto di Jakub Kaminski a partire dal 1° luglio. Esterno offensivo di 19 anni, il giocatore è stato acquistato dal Lech Poznan. Accordo fino al 2027. In questa prima parte di stagione il talento polacco ha segnato 6 reti e servito 4 assist in 19 partite di campionato.