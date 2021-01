Dortmund k.o. col Gladbach, Terzic: "Difficile vincere quando concedi quattro gol"

Il Dortmund crolla in casa del Monchengladbach e perde terreno dalla zona Champions. Queste le dichiarazioni dopo il fischio finale di Edin Terzic, tecnico dei gialloneri: "È stata una partita intensa, giocata a velocità molto alta. C'è stato grande equilibrio per ampi tratti, ma lo sforzo che abbiamo profuso per segnare due gol è stato nettamente inferiore a quello messo in campo dal Gladbach. Quando concedi quattro gol diventa difficile ottenere una vittoria. In questo periodo abbiamo dovuto affrontare troppe battute d'arresto".