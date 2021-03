Dzeko è in Finlandia con la Bosnia. Lavoro a parte: attesi i risultati della risonanza

La Bosnia è arrivata in giornata in Finlandia dove giocherà mercoledì la gara contro gli scandinavi. Una seduta di allenamento a Helsinki dove, comunica la Federcalcio della BiH, non c'era Edin Dzeko. La punta della Roma ha soggiornato nell'hotel dove si è anche allenato per recuperare. Eseguita una risonanza magnetica dopo i problemi al flessore della coscia destra accusati contro il Napoli, domani saranno noti i risultati.