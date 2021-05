Eibar-Barcellona 0-1, le pagelle: Griezmann decisivo. Inui il migliore, Trincao un fantasma

Eibar-Barcellona 0-1

Marcatori: 81' Griezmann.

EIBAR

Yoel 6 - Praticamente mai chiamato in causa, disputa una gara da spettatore non pagante. Nulla può sulla bellissima rete di Griezmann, sul primo ed unico vero squillo dei Blaugrana.

Correa 6,5 - Si spinge in avanti, procurando più di un grattacapo a Firpo, costringendolo all’ammonizione. Prende in consegna i calci da fermo che conquista la sua squadra, servendo ai compagni palloni interessanti. (dal 76’ Pozo s.v.)

Oliveira 7 - Nel primo tempo su una punizione battuta da Correa, si rende pericoloso in girata. In difesa un vero muro. (dal 76’ Bigas s.v.)

Arbilla 7 - Tenta spesso l’anticipo sugli attaccanti azulgrana e guida il reparto difensivo, tenendolo molto alto per buona parte della partita.

Soares 6,5 - Per tutto il primo tempo si porta dietro Trincao, che proprio non riesce a contenerlo. Bravo a non farsi sorprendere da Dest.

Inui 7 - Lui e Bryan Gil si scambiano le corsie di competenza per dare maggiore imprevedibilità alla manovra armeros. A metà del primo tempo si rende protagonista di una bella azione per vie centrali, facendo fuori praticamente tutto il centrocampo di Koeman. Nella ripresa è il migliore dei suoi provando da solo ad impensierire gli ospiti, con un paio di belle conclusioni.

Diop 6,5 - Prestazione solida la sua. Scherma la linea arretrata, facendo da collante tra i reparti. (dal 62’ Alvarez 6 - Dà equilibrio al centrocampo con la sua freschezza.)

Atienza 6,5 - Completa la mediana con Diop ed è la migliore spalla per il senegalese, perché è lui che dà i tempi alla squadra di Mendilibar.

Bryan Gil 5,5 - Dialoga bene con il tandem d’attacco, ma è poco concreto nell’ultimo terzo di campo. Prende una botta al ginocchio da Mingueza e viene così sostituito all’intervallo. (dal 45’ Leon 5 - Sbaglia praticamente tutto. Vuole battere anche una punizione dai trenta metri e spara il pallone in curva.)

Kike 6,5 - Dopo venti minuti di partita fa fuori De Jong e, con una bella conclusione di potenza, impegna Neto. Bravo nel non dare punti di riferimento alla linea difensiva ospite.

Enrich 6,5 - Lotta costantemente con la difesa blaugrana. A metà del primo tempo ruba un pallone a De Jong e per poco non va vicino alle rete, poiché murato da una splendida scivolata di Mingueza. (dal 76’ Quique s.v.)

BARCELLONA

Neto 6,5 - Reattivo quando chiamato in causa. Buona la sua risposta sulla conclusione ravvicinata di Kike a metà della prima frazione.

Dest 5,5 - Probabilmente ha sofferto l’assenza di Messi che ormai sa come e quando servirlo. Non è stata certamente la sua miglior partita da quando veste il blaugrana.

Araujo 6 - Confuso dai continui movimenti di Enrich, nella ripresa si riprende ed è più attento in certe letture difensive.

Mingueza 5,5 - Forse poco a suo agio come centrale di sinistra, De Jong perde palla e tocca a lui salvare in scivolata un tiro a botta sicura di Enrich. (dal 45’ Umtiti 6 - Dà maggiore sicurezza al reparto, non concedendo spazi alle punte armeros.)

Firpo 5 - Soffre terribilmente le incursioni di Correa e Inui. Viene ammonito e poco dopo si fa quasi espellere. Sostituito all’intervallo dopo 45’ in cui ci ha capito davvero poco. (dal 45’ Alba 6 - Entra e si prende il fronte mancino, facendo su e giù per quella fascia.)

De Jong 5 - Elagante come sempre, ma ha corso a vuoto. Nel primo tempo perde ingenuamente un pallone velenoso e manda in porta Enrich, che va vicino al gol. Poco dopo è troppo leggero anche su Kike, che impegna Neto. (dal 74’ Pjanic s.v.)

Busquets 6 - Gioca come sa: massimo due tocchi e via. Nel primo tempo imbuca bene per Trincao che non riesce ad impensierire Yoel.

Ilaix Moriba 5 - Non sfonda mai centralmente e non sfrutta la sua fisicità per spaccare in due la mediana armeros. (dal 55’ Puig 5,5 - Si muove di più del compagno, ma non crea molto.)

Trincao 5 - Un vero fantasma. Non si è praticamente mai visto, Koeman lo ha notato e giustamente lo ha richiamato in panchina. (dal 45’ Braithwaite 5 - Riesce a fare peggio del compagno al quale è subentrato, ma almeno con la sua presenza tiene impegnati i centrali di Mendilibar.)

Griezmann 7 - Il più vivace del reparto offensivo blaugrana. Ripiega per cercare di far salire i compagni. Decide il match con una fantastica semirovesciata, non lasciando scampo a Yoel.

Dembele 6,5 - Poco propositivo per quasi tutta la partita. Nell’ultimo quarto d’ora alza i giri e ubriaca la retroguardia di Mendilibar. Serve lui l’assist per la splendida rete firmata da Griezmann.