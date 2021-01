Elche, Almirón: "Con il pari sarebbe cambiato tutto, la squadra era ben messa in campo"

Nonostante una gara molto attenta difensivamente, l'Elche non è riuscito a fermare la corsa del Barcellona in campionato: all'Estadio Martínez Valero i catalani hanno infatti conquistato la quarta vittoria consecutiva in Liga. Al termine della gara il tecnico dei biancoverdi Jorge Almirón è intervenuto in conferenza stampa:

"Il Barça è una squadra che conosciamo bene tutti, fa possesso, ha grande precisione nei passaggi. Non sono andati in profondità perché la squadra è stata molto ordinata, ben messa in campo, e nel primo tempo non ci sono state occasioni da gol nette da parte loro, ma quello che hanno creato lo hanno finalizzato. Nel secondo tempo abbiamo avuto la grande chance con Rigoni, con il pareggio sarebbe cambiato tutto. Il secondo gol è arrivato all'88' con una giocata individuale. Quando si perdono i duelli individuali con squadre del calibro del Barcellona succede questo."

In classifica l'Elche è scivolato al penultimo posto.

"Capisco la preoccupazione dei tifosi, sarà importante se riusciremo a rinforzare la squadra, rinfrescando un po' il centrocampo, in questo modo potremo migliorare. Bisogna avere pazienza, perché il nostro campionato è un altro e le altre squadre che lottano per la salvezza stanno ugualmente faticando. Bisogna essere realisti e obiettivi, e lavorare per migliorarsi."

Il cambio Luismi per Victor Rodriguez?

"I giocatori erano stanchi. Con l'ingresso di Luismi e Nino abbiamo cambiato assetto, uno giocava più fisso e uno su Busquets. Sono stati cambi per mettere forze fresche, eravamo ancora in partita ma, come dicevo, il secondo gol è arrivato in seguito ad una giocata individuale".