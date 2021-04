Eredivisie, 29° turno: colpo esterno del Feyenoord, vittoria in rimonta a Utrecht

Successo del Feyenoord sul campo dell'Utrecht in una partita valida per il 29° turno di Eredivisie: 2-1 il finale arrivato in rimonta. Un'autorete di Leroy Fer regala il vantaggio ai padroni di casa, il pari arriva con un altro autogol, questa volta è Gustafson a mandare la palla nella sua rete. Nella ripresa decide Berghuis. Feyenoord che consolida il quinto posto in classifica, Utrecht settimo.