Eredivisie, pari tra Heerenveen e Twente. L'Ajax è saldamente in vetta alla classifica

Pari a reti bianche nell'anticipo del ventisettesimo turno di Eredivisie tra Heerenveen e Twente. Le due squadre non sono riuscite a superarsi, al termine di un match sostanzialmente equilibrato ma giocato meglio dagli ospiti, che agganciano l'Utrecht in settimna posizione, l'ultima che dà diritto agli spareggi per l'accesso all'Europa Leaague. I padroni di casa sono distanziati di tre punti in classifica, a quota 34.

La classifica

Ajax 63 *

PSV 55

AZ Alkmaar 52

Vitesse 51

Feyenoord 47

Groningen 43

Utrecht 37 *

Twente 37 **

Heracles 35

Sittard 34

Heerenveen 34 **

Sp. Rotterdam 30

Zwolle 26

Waalwijk 23

Venlo 22

Willem II 21

Den Haag 15

Emmen 14

* una partita in meno

** una partita in più