esclusiva Llorens (ESPN): "Laporta è l'unico che può convincere Messi a restare"

È ufficialmente iniziato il Laporta-bis a Barcellona. Che cosa ci dobbiamo aspettare dal nuovo presidente? Ai microfoni di Tuttomercatoweb è intervenuto il collega Moises Llorens, corrispondente dal capoluogo catalano per ESPN.

Come cambia la posizione di Lionel Messi col Barcellona?

"Se c'era un candidato che poteva convincere Messi a restare, quello era Laporta. Che ha vinto e ora avrà questo compito importante. Ha certamente un certo ascendente con l'argentino, lo conosce da quando era un ragazzino. Leo ha esordito da professionista proprio sotto la sua presidenza. E non sottovalutiamo un aspetto: mai Messi aveva votato. Ieri si è presentato al seggio col figlio e quando il presidente è stato nominato si è congratulato con Laporta. È un segnale importante di apertura".

Capitolo allenatore: avanti con Koeman?

"Io credo che Koeman abbia buone possibilità di permanenza. Laporta è un appassionato del Barcellona, dei miti del Barcellona e Koeman è uno di essi. E ci vorrà davvero un terremoto per farlo andar via, una sconfitta umiliante nella finale di Coppa o un crollo verticale in campionato. Ha ancora un anno di contratto e soprattutto sta plasmando un gruppo giovane, con giocatori che hanno meno di 23 anni. Il lavoro di Ramon Planes (segretario tecnico del Barcellona, ndr) è stato sotto questo aspetto eccezionale e la sintonia con Koeman molto buona. Perché rovinarla?".

Laporta ha lasciato buoni ricordi al Barcellona

"Quando è arrivato, nel 2003, il club veniva da un momento molto triste. Ha acquistato Ronaldinho, che aveva un accordo col Manchester United. Ha fatto firmare il primo contratto da professionista a Leo Messi e i successivi rinnovi. E soprattutto è colui che ha scelto Pep Guardiola per la guida tecnica, svoltando completamente. Ha vinto 4 campionati e due Champions, senza contare le coppe e le supercoppe nazionali ed europee. Ha portato a termine 8 anni di mandato anche se il modo in cui è finita la sua storia è stato un po' brutto, con alcune accuse pesanti che alla fine si sono rivelate false".

Chi sarà il pezzo da novanta della campagna acquisti di Laporta?

"Questo sarà ancora da vedere. Planes si riunirà con Laporta e Alemany, che entrerà nel club e presenterà il suo progetto tecnico. In campagna elettorale Laporta non ha voluto fare nomi, anche per rispetto degli altri club. Non ci saranno follie di mercato, ma non vanno sottovalutati i buoni rapporti che Laporta ha sia con Raiola che con Zahavi".