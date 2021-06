ESCLUSIVA TMW - Pasqualin: “Chelsea, lavoro che parte da lontano”

esclusiva Pasqualin: “Chelsea, lavoro che parte da lontano”

“Il lavoro del Chelsea parte da lontano, dall’arrivo di Gianluca Vialli”. Così a Tuttomercatoweb l’avvocato Claudio Pasqualin, ex agente di Gianluca Vialli. “Nelle prime partite faceva fatica, non riusciva a fare gol. Alla prima rete, a Stamford Bridge, ricordo che tutta la tribuna d’onore si rovesciò su di me per farmi le congratulazioni. Con lui il Chelsea vinse un primo trofeo. Il presidente dell’opera, Beates a sorpresa nominò Vialli allenatore e giocatore. Gianluca guidò la squadra in un glorioso finale di stagione vincendo la Football league e la Coppa delle Coppe battendo in semifinale il Vicenza”.

Pasqualin, vicentino, ha dovuto quindi giocare un doppio derby. “Avevo accanto in tribuna Mike Bongiorno, si accorse che tifavo Vicenza nonostante fossi il procuratore di Vialli e ne nacque un divertente diverbio”.

Chiosa dedicata alla vittoria della Champions League da parte dei Blues. “Il Chelsea ha fatto la sua partita, il City ha fatto qualche errore. Trovo legittimo che la Coppa sia finita a Londra piuttosto che a Manchester”.