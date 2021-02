Everton, Ancelotti: "Calvert-Lewin e Allan potrebbero entrare a gara in corso"

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio del derby contro il Liverpool: "Calvert-Lewin e Allan tornano dopo un lungo periodo di stop dunque non li ho visti molto a loro agio, ho preferito portarli inizialmente in panchina per non incorrere in problemi ma potrebbero entrare a partita in corso. La strategia di gioco non cambia rispetto al passato, ho deciso di schierare giocatori freschi: vogliamo farci trovare pronti ad una partita che si prospetta ad alta intensità".