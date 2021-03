Everton, Ancelotti: "Ce la giochiamo per l'Europa, il ko di oggi non è una tragedia"

A BT Sport, Carlo Ancelotti ha commentato così la sconfitta del suo Everton contro il Chelsea: "Per trenta minuti abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Non siamo allo stesso livello del Chelsea, non potevamo giocarcela apertamente contro una squadra di questo tipo. Il piano era quello di fare come contro il Liverpool, dove invece abbiamo segnato presto. Noi lotteremo comunque per l'Europa, ce la giocheremo fino all'ultima partita. Il ko di oggi non è una tragedia...".