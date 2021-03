Everton, Ancelotti: "Il City è la squadra più forte del mondo. Orgoglioso dei miei"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha commentato la sconfitta nei quarti di FA Cup contro il Manchester City: "Siamo dispiaciuti per la sconfitta e per essere stati eliminati dalla FA Cup. Abbiamo fatto del nostro meglio, li abbiamo tenuti a bada per 80 minuti ma loro sono una grande squadra. Secondo me, in questo momento, sono la squadra più forte del mondo".