Everton-Manchester City 1-3, le pagelle: Mahrez solito fuoriclasse, Sigurdsson grande assente

Everton-Manchester City 1-3

Marcatori: 33' Foden, 38’ Richarlison, 63' Mahrez, 77’ Bernardo Silva.

EVERTON

Pickford 5,5 – Si riprende la porta e trasmette sicuramente molta più sicurezza di Olsen, ma non è ancora in condizione ottimale. Non impeccabile sulla rete di Bernardo Silva.

Mina s.v. – Uscito per infortunio dopo neanche venti minuti di gara (dal 18’ Coleman 6 – Propositivo sulla destra, non si arrende mai. Tiene bene il confronto con Sterling.).

Keane 5,5 – Spesso in ritardo su Gabriel Jesus. Non anticipa praticamente mai il brasiliano che spesso realizza sponde per i compagni.

Holgate 5,5 – Troppo statico. Fatica a star dietro agli attaccanti citizens. Non guida la difesa.

Godfrey 5 – Se Mahrez dalla sua parte fa praticamente quello che vuole la colpa è soprattutto sua. Inadeguato.

Doucouré 5,5 – Dovrebbe rompere le avanzate avversarie ma viene sovrastato dalla tecnica dei trequartisti citizens. In confusione per tutta la gara.

Davies 5,5 – È lui il centrocampista più tecnico della sua squadra, ma è troppo timido. Non era in serata e molto probabilmente se n’è accorto anche Ancelotti che lo ha sostituito (dal 69' James Rodriguez 5,5 – Entra per ispirare Richarlison, ma è spesso troppo lento e non verticalizza mai.).

Digne 5,5 – Non impensierisce Walker, anzi l’ex Tottenham se lo porta dietro per tutta la partita.

Sigurdsson 5 – Contro il Tottenham in FA Cup aveva impressionato tutti. Oggi non si è mai proposto in zona di rifinitura. Grande assente.

Iwobi 5 – Non sfonda sulla corsia destra e Cancelo può giocare la sua partita con estrema tranquillità (dal 69’ King 5,5 – Non supporta Richarlison e non incide.).

Richarlison 6 – Segna il gol del pari ma non è stata di certo la sua gara migliore. Non attacca la profondità e non fa salire i suoi compagni.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 – Praticamente mai impegnato. Senza colpe sul gol di Richarlison.

Walker 6,5 – Sempre un pericolo per la retroguardia toffees. Difende attaccando, come sempre d’altronde.

Laporte 6,5 – Ordinato e attento per l’intera gara. Una certezza ormai del reparto difensivo.

Dias 6,5 – Sovrasta fisicamente Richarlison. Non si scompone mai. Un insostituibile per Guardiola.

Cancelo 6,5 – Palleggia, imposta, rifinisce. Sulla carta un terzino, in campo il vero tuttofare dei citizens. Incredibile la sua evoluzione.

Bernardo Silva 7 – Guardiola lo vede ormai come interno di centrocampo e ha ragione. Ha la palla incollata al piede e alla fine riesce anche a trovare il gol.

Rodri 6,5 – È lui l’equilibratore della squadra. Fondamentale per il palleggio e per il recupero palla (dal 90+1’ Fernandinho s.v.).

Foden 6,5 – È il suo momento. Un’altra rete e una prestazione da giocatore navigato. Astro nascente.

Mahrez 8 – Fa tutto lui. Incontenibile sulla destra, dove sfonda sempre per pennellare in area o per concludere in porta. E così avviene sul gol che riporta in vantaggio i suoi: si accentra e col mancino trova una rete sensazionale.

Jesus 6,5 – Fa molto lavoro sporco. Sempre presente in area e sempre pronto a dialogare con i compagni.

Sterling 6 – Non brilla particolarmente ma sulla sinistra fa sempre paura. Costringe Coleman agli straordinari (dal 80’ De Bruyne s.v.).