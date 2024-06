Ufficiale Everton, riecco Harrison in prestito: "Qui subito a mio agio. Ho ancora molto da offrire"

vedi letture

Jack Harrison è tornato all'Everton in prestito dal Leeds per la stagione 2024/25. L'ufficialità è arrivata tramite i canali social dei Toffees e il comunicato emesso dal club inglese. Dopo il passaggio temporaneo da Elland Road lo scorso agosto, l'ala destra classe '96 è diventato un titolare fisso nell'undici iniziale di Sean Dyche, totalizzando 35 presenze in tutte le competizioni dopo un inizio col freno a mano tirato per via di un infortunio all'anca.

Harrison diventa così il secondo acquisto dell'Everton nella finestra di mercato estiva dopo l'arrivo del centrocampista 20enne Tim Iroegbunam dall'Aston Villa. Le dichiarazioni del 27enne: "È fantastico tornare. L'Everton è un grande club, c'è un gruppo fantastico di ragazzi e non vedo l'ora di ricominciare con un allenamento pre-campionato completo. L'anno scorso mi sono divertito molto con il club. Abbiamo dovuto affrontare molte avversità, ma siamo stati in grado di continuare e di disputare una buona stagione".

Si torna sempre dove si è stati bene. "Ci sono molte ragioni per voler tornare all'Everton. Credo che il club in generale - i tifosi, lo staff, il manager, i miei compagni di squadra - mi abbia fatto sentire subito a mio agio e questo è un posto dove vuoi stare come giocatore. È un posto fantastico per giocare a calcio", ha raccontato Harrison. Proseguendo: "L'altra cosa è che so di avere ancora molto da offrire. Questa è una motivazione in più per tornare e dimostrare a me stesso e all'Everton che posso fare di più in campo. In questa stagione potrò fare un'intera pre-stagione e spero di poter iniziare a giocare".