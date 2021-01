Fenomeno Giakoumakis in Eredivisie: 16 gol in 16 partite, solo in 6 come lui nella storia

I suoi gol stanno tenendo momentaneamente il VVV Venlo lontano dalla zona retrocessione. Georgios Giakoumakis sta letteralmente facendo impazzire le difese di Eredivisie: l'attaccante greco, 26 anni, è diventato il settimo giocatore in assoluto e solo il secondo giocatore in questo secolo (dopo John Guidetti) a mantenere una media di un gol a partita nelle prime 16 giornate del massimo campionato olandese.

16 - Georgios Giakoumakis of @VVVVenlo (16 goals) became the seventh player overall and only the second player this century (after John Guidetti, 18 in 16) to average a goal per game over his first 16 Eredivisie games. Herculean. pic.twitter.com/iVpkeimKpg

— OptaJohan (@OptaJohan) January 14, 2021