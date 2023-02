ufficiale Atlanta United, colpo Giakoumakis. Top scorer in Scozia e Olanda, lo voleva la Samp

vedi letture

Colpo in attacco per l'Atlanta United, che si è assicurata Georgios Giakoumakis. L'attaccante greco, 28 anni, arriva dal Celtic col quale la scorsa stagione ha vinto il campionato e il titolo di capocannoniere. Due stagioni fa invece fu il miglior marcatore dell'Eredivisie con il VVV-Venlo. In questa finestra di mercato il giocatore era stato cercato dalla Sampdoria.