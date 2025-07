Ufficiale Filip Marschall è un nuovo portiere dello Stevenage: arriva dall'Aston Villa a titolo definitivo

Lo Stevenage Football Club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del portiere Filip Marschall, proveniente dall’Aston Villa. Il giovane estremo difensore (22 anni), alto 1,96 m, approda al Lamex Stadium a titolo definitivo, dopo sei anni e mezzo trascorsi nelle file del club di Premier League.

Marschall ha debuttato in campo europeo con la maglia dell’Aston Villa nel 2023, in occasione di una sfida di UEFA Conference League, segnando un traguardo importante nella sua crescita professionale. Nonostante la giovane età, il portiere ha già accumulato una significativa esperienza tra i pali.

Nella stagione 2024/25 ha militato in prestito al Crewe Alexandra in League Two, dove si è messo in mostra disputando ben 46 partite e collezionando 16 clean sheet. Le sue prestazioni costanti e affidabili gli hanno garantito un posto da titolare fisso e l’interesse dello Stevenage, che ora punta su di lui per rinforzare il reparto difensivo. Con questa operazione, lo Stevenage si assicura un portiere di prospettiva, dotato di fisicità, buoni riflessi e già abituato alle pressioni del calcio professionistico inglese. Marschall rappresenta un investimento per il presente e il futuro della squadra, pronta ad affrontare nuove sfide con maggiore solidità tra i pali.