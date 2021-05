Finale EL, tifosi del Manchester United aggrediti dagli ultras polacchi: le immagini

I tifosi del Manchester United arrivati ieri in Polonia per assistere alla finale di Europa League contro il Villarreal, sono stati vittime di un vero e proprio attacco da parte di alcuni ultras polacchi nella piazza centrale della città di Danzica. Ecco il video di Sky Sports:

Man Utd fans were the target of an attack at a bar in Gdansk on Tuesday as supporters arrived in the Polish city ahead of the #UEL final.

