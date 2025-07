Ufficiale Borussia M'Gladbach, ecco il sostituto di Plea: dall'Hoffenheim arriva Haris Tabakovic

Il Borussia Mönchengladbach ha ufficializzato di aver ingaggiato in prestito fino a fine stagione il centravanti Haris Tabakovic, proveniente dall'Hoffenheim.

"Haris è un attaccante esperto e pericoloso", ha dichiarato Roland Virkus, direttore sportivo del 'Gladbach, parlando del 31enne che ha messo a segno 130 gol in 290 partite professionistiche tra Svizzera, Ungheria, Austria e Germania, dove ha vestito le maglie di Hertha e Hoffenheim. "È un classico numero 9, il tipo di presenza fisica davanti alla porta che può aiutarci fin da subito", ha assicurato.

"Sono davvero entusiasta di questa nuova sfida e non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e di sentire l'atmosfera del BORUSSIA-PARK", ha dichiarato Tabaković, che si unirà al gruppo nel ritiro a Tegernsee da domani. "Ho avuto ottime conversazioni con il club e ora non vedo l'ora di conoscere i miei compagni, gli allenatori e tutti coloro che fanno parte di questo progetto".

Nato a Grenchen, in Svizzera, nel 1994, Tabaković è figlio di genitori bosniaci che fuggirono dalla guerra nei Balcani. Ha iniziato la sua carriera calcistica con lo Young Boys, facendo il suo debutto in Super League svizzera nel 2012. Poi ha giocato in Ungheria con Debreceni e Diósgyőri, per poi fare il salto in Austria, dove ha segnato 46 gol in 48 partite con l'Austria Lustenau. Nel 2022/23 è passato all'Austria Vienna, dove ha segnato 21 gol in 42 apparizioni. All'Hertha ha invece messo a referto 27 gol in 37 partite. Lo scorso anno ha giocato principalmente come riserva per Hoffenheim, collezionando 4 gol in 29 presenze.