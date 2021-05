Flick nuovo ct della Germania? "Saprei cosa aspettarmi ma nulla è ancora deciso"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato dell'eventualità di raccogliere il testimone di Joachim Low come commissario tecnico della nazionale tedesca: "L'incarico di selezionatore è qualcosa di speciale, perché hai a disposizione il meglio dalla Germania. Ci ho lavorato a lungo ed è stata una grande esperienza. So cosa aspettarmi". Confermati i colloqui con la Federazione e con Oliver Bierhoff: "Ci sono state conversazioni, anche con Oli, ma ci sono state anche altre conversazioni. Niente è ancora stato deciso per quel che riguarda il futuro e aspetterò l'evolversi delle cose".