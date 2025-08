Ufficiale Nottingham Forest, l'ex City Gunn per la porta: "La mia esperienza sarà utile"

Nuovo arrivo fra i pali per il Nottingham Forest: è stato annunciato l'acquisto di Angus Gunn, portiere 29enne in arrivo dal Norwich City. Il trasferimento ha effetto immediato e il giocatore si unirà subito al gruppo per preparare la nuova stagione in Premier League.

Questo l'annuncio del club: "Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'ingaggio di Angus Gunn, che ha firmato un contratto annuale. Il nazionale scozzese ha iniziato la sua carriera nel Norwich City, ma ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Manchester City nel 2013, all'età di 17 anni. Arrivato al Southampton nel 2018 e poi riconfermato nel 2021 con il Norwich, il club della sua città natale, Gunn arriva al Trentside con una precedente esperienza in Premier League.

Più recentemente con i Canaries, ha collezionato 35 presenze in campionato nel 2024/25 e ha giocato 172 volte in due periodi. Sulla scena internazionale, Gunn ha collezionato 16 presenze con la nazionale scozzese e ha preso parte a tutte le partite degli Europei del 2024. Tutti al Nottingham Forest danno un caloroso benvenuto ad Angus nella famiglia Forest.

Le parole di Gunn: "La mia esperienza sarà utile alla squadra"

Dopo aver firmato per il Forest, Gunn ha dichiarato: "Sono davvero felice di essere qui. Questo è un club storico che sta vivendo un percorso entusiasmante e non vedo l'ora di farne parte e di mettermi al lavoro. Mi unisco a un buon gruppo di portieri e credo che la mia esperienza aggiungerà qualcosa alla squadra. Non vedo l'ora di iniziare".

Ross Wilson, Chief Football Officer, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto ad Angus al Nottingham Forest oggi. Si unisce a un reparto portieri di grande esperienza e aggiunge la sua esperienza al gruppo. So quanto Matz abbia apprezzato il suo lavoro con Rui Barbosa, e sono sicuro che Angus troverà lo stesso supporto e la stessa preparazione nel suo inserimento nel club".