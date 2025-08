Ufficiale Thomas Muller riparte dalla MLS: ha firmato con i Vancouver Whitecaps

Ora è ufficiale: Thomas Muller dopo una vita (sportiva) intera al Bayern Monaco riparte dalla Major League Soccer statunitense. Alla fine, dopo tante voci sulla sua possibile nuova squadra nel campionato americano, l'asso tedesco è stato annunciato dai Vancouver Whitecaps.

Questo l'annuncio del club: "Il Vancouver Whitecaps FC ha annunciato mercoledì l'ingaggio di uno dei giocatori più titolati di sempre, il leggendario centrocampista offensivo tedesco Thomas Müller. Il campione del Bayern Monaco ha firmato per il resto della stagione 2025 e l'accordo include un'opzione di Giocatore Designato per il 2026. Müller, che occuperà un posto nel roster internazionale e uno dei posti vacanti a causa della lista degli infortuni di fine stagione, entrerà ufficialmente a far parte del roster del club in attesa del suo Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC), del visto e del permesso di lavoro.

Il Whitecaps FC ha acquisito la Discovery Priority per Müller dal FC Cincinnati in cambio di 200.000 $ nel General Allocation Money (GAM) del 2025, 100.000 $ nel GAM del 2026 e 100.000 $ condizionali nel GAM del 2026.

Axel Schuster, CEO e direttore sportivo del Whitecaps FC, ha parlato così di lui: "Thomas è un giocatore di livello mondiale, noto per la sua capacità di creare occasioni da gol, la sua impareggiabile consapevolezza spaziale e il suo instancabile movimento senza palla. Non solo porta con sé un pedigree vincente e un'intelligenza calcistica eccezionale, ma anche un'instancabile etica del lavoro che valorizzerà l'intera squadra. Thomas è un leader naturale, la cui passione per il gioco è contagiosa. Questa è una dichiarazione firmata dal nostro club e dalla nostra proprietà: un momento di trasformazione per il nostro club e la nostra città. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Thomas a Vancouver".

I Vancouver Whitecaps FC stanno vivendo una stagione da record, guidando la Western Conference della MLS per punti a partita. Müller arriverà a Vancouver mercoledì prossimo, con la conferenza stampa di presentazione e il primo allenamento previsti per giovedì. I Whitecaps FC giocheranno sei delle ultime nove partite della stagione regolare al BC Place, inclusa quella di domenica 17 agosto.

"Non vedo l'ora di venire a Vancouver per aiutare questa squadra a vincere il campionato", ha aggiunto Müller. "Ho sentito grandi cose sulla città, ma prima di tutto vengo per vincere. Ho avuto ottime conversazioni con Axel Schuster e Jesper Sørensen, e ora non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi e di vedere tutti i tifosi scendere in campo al BC Place mentre ci dirigiamo verso i playoff".

Müller si unisce al Whitecaps FC dopo una straordinaria carriera di 17 anni con il Bayern Monaco, dove è diventato uno dei giocatori di maggior successo nella storia del calcio europeo. L'icona dell'attacco ha collezionato 756 presenze, 250 gol e 238 assist, contribuendo alla conquista del record di 33 titoli del club, tra cui:

13 campionati della Bundesliga

8 titoli DFL-Supercup

6 titoli DFB-Pokal (Coppa di Germania)

2 titoli della UEFA Champions League

2 Supercoppe UEFA

2 Coppe del Mondo per Club FIFA

Sulla scena internazionale, Müller ha collezionato 131 presenze, segnato 45 gol e fornito 41 assist per la Germania, contribuendo in modo determinante alla vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2014. Ha inoltre vinto la Scarpa d'Oro e il premio di Miglior Giovane Giocatore alla Coppa del Mondo FIFA 2010, oltre alla Scarpa d'Argento e al Pallone d'Argento alla Coppa del Mondo FIFA 2014.

Le cifre. Il 6 agosto 2025, il Vancouver Whitecaps FC ha acquisito la Discovery Priority per Thomas Müller dall'FC Cincinnati in cambio di 200.000 dollari in General Allocation Money (GAM) 2025, 100.000 dollari in GAM 2026 e 100.000 dollari condizionali in GAM 2026. Müller ha firmato fino al 2025 e l'accordo include un'opzione Designated Player per il 2026.