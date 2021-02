Florenzi: "Futuro? Voglio godermi ogni giorno al Paris Saint-Germain"

Alessandro Florenzi, terzino del Paris Saint-Germain, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa: "Ho giocato tutta la mia carriera a Roma, questa è una nuova esperienza per me. E ho voglia di godermi ogni giorno al PSG. Non sto pensando al futuro ma soltanto a dare il 100% per questa maglia. Il PSG mi sta dando fiducia e io voglio ricambiare facendo il massimo. Vedremo cosa succederà in futuro".