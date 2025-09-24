Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Fluminense eliminato dalla Copa Sudamericana, il tecnico Renato Gaucho si dimette

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:59Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Renato Gaucho si è dimesso da allenatore del Fluminense ieri dopo il pareggio per 1-1 contro il Lanus al Maracana, risultato che ha sancito l’eliminazione del Tricolor dalla Copa Sudamericana. Arrivato a Rio de Janeiro il 3 aprile scorso, la squadra ha disputato 42 partite e racimolato 21 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte.

Sotto la sua guida, ha raggiunto le semifinali del Mondiale per Club - eliminando tra le altre anche l'Inter neonata di Cristian Chivu - e ha conquistato un posto nelle semifinali della Coppa del Brasile, che si disputeranno a dicembre contro il Vasco. In campionato carioca, la squadra occupa l’ottava posizione.

Il tecnico ha annunciato l’addio al club brasiliano in occasione della conferenza stampa. Nelle ultime ore è arrivata la conferma del Fluminense tramite comunicato ufficiale: "Il Fluminense FC informa che Renato Gaúcho non è più l’allenatore della squadra. L’allenatore ha chiesto di lasciare l’incarico dopo la partita di martedì (23/09). Lasciano il club anche gli assistenti Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Il club ringrazia i professionisti per tutta la dedizione dimostrata durante il loro lavoro e augura loro successo per il prosieguo delle rispettive carriere. L’assistente tecnico permanente Marcão assumerà la guida della squadra ad interim", la chiosa dell'annuncio del club brasiliano.

