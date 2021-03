Francia, Lloris: "123 presenze in nazionale, che orgoglio. Maignan è il futuro"

Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Bosnia:

Domani sarà la 123esima presenza con la Francia, secondo per presenze insieme ad Henry. Cosa rappresenta?

"È un grande orgoglio per me, quando ho iniziato questa avventura non pensavo a questi numeri ma solo ad ottenere risultati con la squadra. Era difficile immaginarlo. Non ho mai rincorso i record, sono sempre arrivati in maniera naturale".

Ti senti pronto dopo l'ultima sfida con il Kazakistan?

"Mancano ancora 24 ore alla sfida e c'è ancora un allenamento da fare. È importante l'aspetto mentale, la gambe seguono la testa. La Bosnia ha avuto una settimana meno impegnativa rispetto a noi, probabilmente partirà molto forte. Ci aspettiamo una partita complicata, loro hanno due grandi campioni come Pjanic e Dzeko".

Pjanic?

"A Lione ho conosciuto un ragazzo, ora è diventato un uomo. Non sono sorpreso della sua carriera, aveva già un grande talento quando ha firmato con il Lione a 18 anni. Sta attraversando un periodo complicato al Barcellona, ma è ancora giovane è ha un grande talento".

Come giudica i progressi di Mike Maignan?

"Migliora anno dopo anno. In questa stagione sta dimostrando ancora di più il suo valore grazie all'ottimo campionato del Lille. La squadra deve parte dei suoi risultati a lui, spesso è stato decisivo per portare punti a casa. È sicuramente uno dei portieri del futuro insieme ad Areola, Meslier e Lafont. Ha tanta voglia di imparare ed è molto ambizioso, vuole confrontarsi ai massimi livelli".